وفاة مواطن وإصابة 6 آخرين بحادث سير بنابلس

وطن: توفي مواطن يبلغ من العمر 74 عاماً، وأصيب 6 أشخاص آخرين بحادث سير وقع ببلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير ببلدة عصيرة الشمالية ووصول 7 إصابات لأحد مشافي المدينة حيث أعلن الأطباء عن وفاة إحداها لاحقاً.

وتحركت قوة من مركز شرطة عصيرة الشمالية وخبير الحوادث من فرع شرطة المرور في شرطة المحافظة لمكان الحادث لمباشرة الإجراءات الفنية والقانونية حيال ذلك.

وأكد العقيد إرزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على السائقة المتسببة بالحادث كما وباشرت الشرطة التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته.