روضة دار السلام التعليمية في كفر عقب تحتفل بعيد الام

وطن: تقديرا لعطاء الأم الذي لا ينضب، نظمت روضة دار السلام التعليمية في كفر عقب احتفالاً بهيجاً بمناسبة عيد الأم بحضور الامهات، شارك فيه أطفال الروضة، وتخلل الحفل فقرات تربوية وترفيهية ومسرحية من تقديم الأطفال وبإشراف معلمات الروضة.

وألقت اماني الديك مديرة الروضة كلمة بهذه المناسبة اكدت فيها على دور الام التي تعتبر هي المدرسة الأهم في حياة الانسان، مشيرة إلى ان هذه الاحتفالية بعيد الام تهدف لغرس مفهوم حب الأم لدى الاطفال.

وفي ختام الحفل تم تقديم الورود والهدايا للأمهات احتفالا بعيدهن.