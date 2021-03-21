غرفة تجارة رام الله: المقاهي تعمل ابتداء من غد بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 30% ووفق اجراءات التباعد والسلامة

وطن: أعلنت غرفة تجارة وصناعة رام الله، أن المقاهي تبدأ العمل من يوم غد الاثنين بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 30% ووفق اجراءات التباعد مع التشديد في إجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

يأتي ذلك بعدما ذكرت الحكومة أمس بأن المقاهي تعمل وفق خدمات التوصيل فقط.

وكانت الحكومة قررت أمس، تخفيف إجراءات الإغلاق المعمول بها منذ أسبوعين، مع الإبقاء على الإجراءات المشددة لمنع تفشي كورونا.