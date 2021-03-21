الخارجية تؤكد لـوطن: سحب الاحتلال بطاقة "VIP" من الوزير المالكي ردا على دور السلطة بمقاضاة الاحتلال أمام الجنائية الدولية

وطن: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية لـوطن سحب الاحتلال بطاقة VIP من وزير الخارجية رياض المالكي ردا على دور السلطة الفلسطينية في مقاضاة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الدكتور أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين لـوطن، إن سلطات الاحتلال أوقفت الوزير المالكي والطاقم المرافق له، أثناء عودته عبر معبر الكرامة اليوم، بعد جولة أوروبية زار خلالها اليونان وهولندا.

وأضاف الديك أن الاحتلال قام بإلغاء تنسيق تحركات المالكي، وتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بسحب بطاقة الـ"VIP" منه وتم تأخيره على الجسر. كما تم استدعاء فريق العمل المرافق له للتحقيق من قبل مخابرات الاحتلال.

وأوضح أن هذه الإجراءات الإسرائيلية بسبب الجهود الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية. مؤكدا أن إجراء الاحتلال ضد المالكي هو إجراء ضد دولة فلسطين.

وقال إن "الخارجية قامت بإبلاغ العديد من الدول بوجود مثل هذه التهديدات الإسرائيلية سابقا، وبما إن "إسرائيل" نفذتها سنقوم بإعلام الدول بما جرى هذا اليوم ونطالبها بالوقوف عند مسؤوليتها القانونية والأخلاقية خاصة الحكومة الهولندية التي تستضيف المحكمة".

وأضاف الديك: هذا يثبت من جديد ان "إسرائيل" دولة عنصرية مارقة لا تحل القضايا عبر القانون وانما تلجأ باستمرار الى التهديدات والإرهاب والابتزاز والعقوبات، بما يؤكد أن لديها ما تخفيه عن الجنائية الدولية.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت اليوم، أن "إسرائيل" قامت بسحب البطاقة من المالكي لدى عودته من جولة في الخارج.