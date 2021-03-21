خامنئي: السعودية عالقة في مستنقع حرب اليمن ولا تستطيع اليوم وقفها أو مواصلتها

وطن: اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن السعودية "عالقة في مستنقع" حرب اليمن وأنها "لا تستطيع وقفها أو مواصلتها".

وقال خامنئي، في كلمة متلفزة ألقاها الأحد بمناسبة حلول العام الفارسي الـ1400 الجديد، إن "السعودية عالقة في مستنقع حرب اليمن ولا يمكنها اليوم إيقاف الحرب أو مواصلتها".

وأضاف خامنئي أن "العدوان على اليمن انطلق في عهد الديمقراطيين في واشنطن وهم من بدأوا دعم السعودية بالأسلحة".

وشدد المرشد الأعلى الإيراني على أن "سياسات الولايات لمتحدة الخاصة بدعم السعودية في حرب اليمن وحماية إسرائيل في فلسطين خاطئة".

وتقود السعودية، أكبر حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، منذ مارس 2015 تحالفا عدوانيا ضد اليمن.

المصدر: روسيا اليوم