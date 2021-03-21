غزة | اتحاد المقاولين يطلع المالية على تحركاته النقابية بملف الإرجاع الضريبي

وطن: عقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة اجتماعا مع المالية بغزة لإطلاعهم على تحركاته النقابية المتواصلة لاسترداد حقوق المقاولين في ملف الارجاع الضريبي.

وشدد نقيب مقاولي غزة، أسامة كحيل خلال اللقاء اليوم الأحد الذي ضم عوني الباشا وكيل المالية في غزة على ضرورة اعتماد كشوف الارجاع الضريبي والمصادقة عليها.

وتطرق اللقاء إلى مقترح تشكيل لجنة وطنية من المالية في غزة واتحاد المقاولين والنقابات ذات العلاقة لاعتماد آلية ونسب الصرف المترتبة على تدقيق الارجاع الضريبي.

من جانبه ذكر وكيل المالية في غزة أن المواد التي تدخل لصالح المانحين عبر كرم أبو سالم في اطار آلية الاعمار (GRM) التي يتم الحساب عليها سواء من جمارك أو قيمة مضافة لدى دائرة الجمارك والمكوس في معبر كرم أبو سالم، فإن وزارة المالية بغزة على استعداد لإعادة هذه الارجاعات الضريبية نقدا خلال 45 يوما.

وحضر الاجتماع عن المالية مع عوني الباشا، أسامة بكرون مدير عام الشئون الادارية والمالية، وبيان بكر مدير عام العلاقات العامة والاعلام، وعن اتحاد المقاولين مع كحيل أمين سر الاتحاد أ. جهاد الفرا وأمين الصندوق المهندس هاشم سكيك.