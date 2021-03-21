فصائل الحوار في القاهرة تتوافق على اختيار د. عمار دويك كطرف مستقل في لجنة عدلية تمثل الضفة وغزة

وطن: اختير المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك كعضو مستقل في لجنة تضم ممثلين عن الجهة العدلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، استنادا الى تفاهمات الفصائل في حوار القاهرة.

وتوافقت الفصائل في حواراتها على ان تتولى لجنة الانتخابات المركزية التواصل مع مرجعية عدلية واحدة ممثلة في وزارة العدل لاغراض تزويد اللجنة بصدور أحكام تتعلق بالشرف والأمانة عن كل مرشح .

وبناء على ذلك، يجري تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهة العدلية في الضفة وغزة، الى جانب عضو ثالث مستقل من ذوي الخبرة القانونية ومشهود له بالشفافية والنزاهة وقد جرى التوافق على ان يكون المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك.

وجاء ذلك في رسالة بعثها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الى رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر .