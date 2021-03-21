مقدسي يهدم منزله ذاتيا بضغط من الاحتلال

وطن: هدم المواطن المقدسي رجائي طلال عطية، منزله ذاتيا، في حي المدارس ببلدة العيسوية بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، بضغط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت قد سلمته قرارا بهدمه، وهددته في حال عدم التنفيذ بأنها ستقوم بذلك وتغرمه تكاليف الهدم.

وبحسب تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فقد أخطرت محاكم الاحتلال خلال شباط/ فبراير من العام الجاري، بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية في القدس، ضمن سياسة التنكيل بهدف تهجيرهم، وبلغت في مجملها 43 قرارا.