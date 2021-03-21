الدوري الإسباني: برشلونة يسعى لتجاوز عقبة سوسييداد العنيد

وطن: يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال سوسييداد، اليوم الأحد، على ملعب "أنويتا"، ضمن مواجهات الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يسعى من خلاله البارسا لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد على الصدارة.

يحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب "الليغا" برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة، فيما يهدف ريال سوسييداد لتحقيق الانتصار، من أجل حجز بطاقة اللعب في الموسم المقبل بالدوري الأوروبي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

ويخوض اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة رقم 768 له مع برشلونة في تاريخه، ليتخطى رقم تشافي الذي شارك في 767 مباراة، ويصبح "البرغوث" الأكثر مشاركة مع الفريق الكاتالوني في التاريخ.

ويعتمد برشلونة بقيادة مديره الفني رونالد كومان، على نجمه الأول ليونيل ميسي في الخط الهجومي، حيث يحتل النجم الأرجنتيني صدارة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 21 هدفاً، بجانب الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي، وأنطوان غريزمان.

أما فريق ريال سوسييداد، فيعتمد على نجميه المتألقين في الخط الأمامي، المهاجم الشاب ميكيل أويارزابال الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم، والمهاجم السويدي ألكسندر إيساك الذي أحرز 12 هدفاً.

قال المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، في المؤتمر الصحافي للمباراة: "لا أعتقد أن مباراة سوسييداد هي الحاسمة، ولكن كل مباراة لا تفوز فيها يمكن أن تكلفنا البطولة، سنلعب في أنويتا الصعب ضد منافس قوي، مع مدرب لديه أسلوب جيد جداً وممتع، مباراة معقدة".

وتابع: "لا أعتقد أن نهائي الكأس ضد أتلتيك بلباو 3 أبريل (نيسان) سيؤثر على أداء ريال سوسييداد، لأن هناك وقت كافٍ لهم للتركيز على هذا النهائي، هناك توقف لمباريات "فيفا"، وهم استراحوا أسبوعاً، وحضروا جيداً للمبارة، نتوقع منافساً قوياً، ويجب التركيز والتحضير جيداً لهذه المباراة".