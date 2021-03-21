4 وفيات و307 إصابات كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، تسجيل 4 وفيات و307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" الوبائي بعد إجراء 2591 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في تقريرها اليومي، أنّه تمّ تسجيل 146 حالة تعافٍ خلال الفترة ذاتها.

وأفادت بأنّ الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 58972 إصابة، بينها 2904 حالة نشطة، و55486 حالة تعافٍ، فيما تمّ تسجيل 582 حالة وفاة.

وأوضحت أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 113 حالة، من بينها 72 حالة خطيرة وحرجة.