السيتي يقهر إيفرتون ويصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد

وطن: تأهل فريق مانشستر سيتي للدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد التغلب على مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد على ملعب "جوديسون بارك" مساء السبت.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 84، والبلجيكي كيفين دي بروين بالدقيقة 90.

ولحق مانشستر سيتي بساوثهامبتون إلى نصف النهائي بعدما فاز الأخير على بورنموث من دوري الدرجة الأولى بثلاثية نظيفة.

ويلتقي الأحد تشيلسي مع شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد في آخر مباراتين من الدور ربع النهائي للبطولة.