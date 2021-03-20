الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من سنيريا جنوب قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، سبعة مواطنين من قرية سنيريا، جنوب قلقيلية.

وأفاد رئيس مجلس قروي سنيريا سيف عمر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد إبراهيم عمر (35 عاما) وشقيقه حسام (32 عاما)، ومحمود علي طه (27 عاما) وشقيقه أحمد (24 عاما)، ومحمد حامد يونس (32 عاما)، وأنيس معزوز يونس (26 عاما)، وأنس رياض يونس (23 عاما)، خلال تواجدهم بالقرب من خلة حسان، شمال القرية.

يُشار إلى أن خلة حسان (4 آلاف دونم) تقع بين سنيريا وبلدة بديا بمحافظة سلفيت، وهي مهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة تربط بين خمس مستوطنات وعدد من الكتل والبؤر الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية.

(وفا)