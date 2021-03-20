الرجوب: لن تكون هناك قائمة مشتركة بين فتح وحماس لخوض الانتخابات ولم نطرح ذلك على اي فصيل

وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، السبت، إنه لن تكون هناك قائمة مشتركة بين حركته وحركة حماس، لخوض الانتخابات المقبلة.

وخلال لقائه عبر تلفزيون فلسطين، قال الرجوب إنه "لم يتم التشاور مع حركة حماس على تشكيل قائمة ثنائية مشتركة"، مضيفا أن "قرار اللجنة المركزية بناء جبهة وطنية عريضة ونحن منفتحون على كل أبناء شعبنا".

وتابع "نحن في فتح سنخوض هذه المعركة الانتخابية وحدنا، ولم نطرح على اي فصيل قائمة مشتركة بما فيها الجبهة الشعبية وحماس وهناك فصائل تحدثت معنا بقائمة مشتركة ونحن نحترم ذلك".

وأضاف أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع يوم الجمعة القادم، وستناقش أسماء مرشحي فتح للانتخابات.

وقال "سيكون في قائمة حركة فتح أشخاص ليسوا من عصب الحركة ولكن ملتزمون بخط حركة فتح، ولن يتم استثناء لأي عضو من اللجنه المركزية والثوري والوزراء وأمناء سر الاقاليم واعضاء الاقاليم والوكلاء، وسيكون في قائمة فتح 132 مرشحا".

كما شدد الرجوب على "استمرار إجراء الانتخابات، وعدم التراجع عنها، كطريق لإنهاء الانقسام السياسي وبناء وحدة فلسطينية".

وأكد أن حركة فتح ستقبل بنتائج العملية الانتخابية مهما كانت.

وأردف "لن نسمح للاحتلال بتعطيل العملية الانتخابية".