وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا لمواطن من مدينة سلفيت

وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل، مساء السبت، عن وفاة المواطن عماد غازي عبد الحفيظ الرمحي في مستشفى هوغو تشافيز عن عمر يناهز 59 عاما من مدينة سلفيت، متأثراً باصابته بفيروس كورونا.

وبين المحافظ كميل ان عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة مع هذه الحالة يرتفع إلى 66 منذ بدء الجائحة.

وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء لاهالي مدينة سلفيت عامة واسرة وذوي الفقيد خاصة، داعياً المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.