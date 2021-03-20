ناصر القدوة : لم نتخذ قرارا بخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن فتح

وطن: قال ناصر القدوة، عضو مركزية فتح سابقا، إنه لم يتم اتخاذ قرار بخوض الانتخابات التشريعية بقائمة منفصلة عن حركة فتح، وأنه يسعى الى التوصل الى ملتقى سياسي يضم أعضاء من فتح وخارجها.

وأكد القدوة في حديث مع قناة العربية، أن لديه تحفظات على فكرة "قائمة مشتركة" تضم فتح وحماس، مؤكداً أنه بالفعل كانت هناك قائمة مشتركة بين الطرفين، ولكن كان هناك معارضة كبيرة أيضا بين الحركتين على القائمة المشتركة يتعلق بالديمقراطية.

وأضاف: "هناك أزمة داخل فتح وأزمة الانقسام وأزمة داخل حماس وهناك أزمة بين العلاقات السياسية والإدارة الجديدة والتطورات في المنطقة العربية وغيرها".

وتطرق ناصر القدوة إلى الانشقاق الذي حدث داخل حركة "فتح" سابقا ووصف كلمة "انشقاق" بالتعبير السخيف، فمعنى الانشقاق أن هناك دولا إقليمية وراء هذا الكلام وتدفع به، وأن يكون هناك استخدام للأسلحة الثقيلة ولذلك لم يحدث الانشقاق داخل "فتح" فهم حريصون على مصلحة التيار الوطني الديموقراطي المتمثل في "فتح" وحلفائها ولا مجال لتكرار سيناريو انتخابات العام 2006 ولن تكون هناك أصوات ضائعة، فالشعب الفلسطيني عانى لأسباب داخلية وخارجية.

وأضاف القدوة :" هناك برنامج سياسي لا يكتفي برصد المشاكل ولكنه يضع الحلول".