سلطة النقد تصدر تعميما بشأن دوام البنوك ومؤسسات الإقراض خلال الفترة الحالية

وطن: أصدرت سلطة النقد، مساء اليوم السبت، تعميما إلى كافة المصارف العاملـة في فلسطيـن، بشأن دوامها خلال الفترة الراهنة.

وقالت سلطة النقد إنه واستنادا لقرار الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية الصادر اليوم السبت، فإنه تقرر التالي:

- تعمل المصارف بوتيرة حالة الطوارئ، وتكون ساعات الدوام لاستقبال الجمهور من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا.

- تلتزم المصارف بتنظيم المراجعين وجدولة زياراتهم للفروع وتفعليل خدمات الحجز من خلال التطبيقات الالكترونية.

- ضرورة استغلالا الكوادر البشرية بالشكل الامثل، وتخفيض عددهم وتنقلهم.

- تلتزم المصارف باستقبال الشركات والتجار في فروع المصارف في المحافظات التي يتم اغلاقها.