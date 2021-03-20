صلاح الدين موسى يكتب لوطن: ناصر القدوة فكرة أم مشروع؟!

يتعطش الفلسطينون لإحداث تغيير عميق في حياتهم، البعض يرى في ناصر القدوة نموذجا نظيفا يعول عليه في احداث اختراق في المنظومة المتهالكة، البعض ذهب بعيدا ليقول انه نموذج لمشروع يمثل بديل عن حركتي حماس وفتح،البعض يعتقد انه ظاهرة ستتأكل بحكم الواقع وستندثر بتاجيل الانتخابات او حتى باجراءها.

ناصر القدوة بعيون العديد من الفلسطينين هو ضحية النظام المتهالك، لذا تجد التعاطف مع الضحية غير مسبوق؟!

كلام ناصر القدوة عن ضرورة تغيير النظام السياسي وعن فشل فتح وحماس ،وجد له صدى مقبولا في اوساط عديدة من ابناء شعبنا، فهل يمثل ناصر القدوة طريقا جديدا وبديلا منطقيا مكتمل العناصر في مواجهة فتح وحماس واليسار الفلسطيني؟

لا نعتقد ان ناصر القدوة يمثل مشروعا بل يملك فكرة قد تتحول الى مشروع ،اما الان فانه ومع الاحترام له لا يملك مقومات المشروع بالمفهوم السياسي والعملي.

بل هو في الحقيقة يعكس حاجة ورغبة للبحث عن التغيير من خلال فكرة التحرك للبحث عن بديل، هذا وحده لا يكفي، فما يقوم به ناصر القدوة ومن معه لا يعدو كونه محاولة لشق الواقع وطرح فكرة التغيير، فان تجاوز هذا الاطار سقط في اختبار الواقع.

حماس وفتح واليسار رضينا ام رفضنا تملك مشروعا عمد بالآلاف الشهداء والجرحى والاسرى والمطاردين، وجهود مضنية من العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي على الارض، وبالتالي هذا التراكم العميق لهذه المنظومة وان كانت متهالكة واتعبت ابناء شعبنا، الا انها موجودة ومستقرة في الوعي الجمعي والفردي لابناء شعبنا في فلسطين وخارجها، لذا فان التغيير الذي نرى يحتاج الى طريق عملي وليس نخبوي.

حركة فتح موجودة ومستمرة في الوجود بسبب ادارتها لحياة الناس في الضفة والقطاع وجزء من القدس، أي ان مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية والحياتية مرتبطة بهذه المنظومة، أي ان الناس او جزء كبير منهم لهم مصالح مالية وتاريخية مع هذه الحركة، مع ان غالبية الناس تمقت حالة الترهل وسوء الادارة وحتى ما يتم تناقله وتراه من فساد ورغم كل ذلك ترى من الجمهور من يصفق لها في كل الاحوال ومنهم من يدافع احيانا ويهاجم احيانا اخرى ومنهم من هو غاضب ولا يستطيع فعل شيء، كذلك فان عدد من قادتها كمروان البرغوثي وكريم يونس وابو شادي الطوس وغيرهم ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، وما زالت فتح ومن خلال السلطة تملك مؤسسات منتشرة في الداخل والخارج، فهي ما زالت تمثل مشروعا بالمفهوم السياسي والنضالي والاجتماعي.رغم قناعة قطاع واسع من ابناء شعبنا ان هذا المشروع يتأكل، وقد يكون ناصر القدوة وخطوته الجرئية مؤشر على رغبة عدد ممن هم في قمة هذا الهرم التمرد عليه والبحث عن بديل اكثر اتساقا مع قيم الحركة وتاريخها!!

بالمقابل حركة حماس تسيطر وتدير قطاع غزة فهناك من يؤمن بعقيدة حماس السياسية ونشاطها العسكري حيث خاضت ثلاثة حروب ضد اسرائيل وتمكنت من بناء منظومة عسكرية وامنية كبيرة تهدد اسرائيل بالمفهوم التكتيكي، بالمقابل فان هناك من يعتقد ان حماس فشلت او على حافة الفشل بسبب عجزها وقمعها للحريات في قطاع غزة وحماس تملك مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال مؤسساتها المنتشرة في الوطن وخارجه.

اما اليسار الفلسطيني المتهالك، فما زال له قيادات وازنة في المعتقلات الاسرائيلية كالامين العام للجبهه الشعبية احمد سعدات وتنظيمه الذي وجه ضربات للاحتلال في سنوات عمله الاخيره واصبح ملاحقا من الاحتلال. اما حزب الشعب فهو يمتلك مؤسسات اجتماعية وخيرية متينة بناها الحزب ومنتشرة وتقدم الخدمات المختلفة للناس في الضفة وغزة والقدس تعادل في احيان عديدة ما تقدمه الوزرارات الفلسطينية، اما مصطفى البرغوثي فهو ينهض بنشاطه بحكم وجود مؤسسات طبية وانشطة تنموية مختلفة في الميدان، ونجح في الدخول لمنظمة التحرير ومؤسساتها بالمفهوم التمثيلي، وله انشطة في مجال المقاومة الشعبية كما عدد من نشطاء اليسار والمجتمع المدني.

ما يقوم به كل من جبريل الرجوب وصالح العاروري يمثل مشروعا بالمفهوم السياسي حيث يقدمان فكرة التحالف على اساس المصالح على حساب الواقع، المسألة هنا لا تعني اننا نرحب او نرفض فكرة المشروع ، الاساس ان نفهم هل نحن امام مشروع سياسي ام اقتصادي ام اجتماعي ام نحن امام فكرة تحتاج الى بلورة وتطوير واعادة انتاج بما يعكس الحاجة والواقع.

أمام هذه المعطيات، ماذا يملك ناصر القدوة من فكرة المشروع ،بالرجوع الى الورقة التي اعدها الفريق العامل مع ناصر القدوة نجدهم التبس عليهم وبحسن نية على ما يبدو ما بين مفهوم المشروع والفكرة ، وما بين الرؤية الوطنية التنموية وخطط وبرامج وانشطة مؤسسات المجتمع المدني مع خطط الحكومة والمهام التي تسعى لانجازها، فيبدو ان ما كتب يصلح لان يكون برنامج عمل لمؤسسة مجتمع مدني او مسودة شبيه ببرنامج بناء المؤسسات واقامة الدولة التي اطلقها الدكتور سلام فياض واعدها في حينه الدكتور علي الجرباوي ، والتي للاسف جميعها سقطت امام الواقع وظهر انها كانت وهم حيث لا تنمية ولا حرية ولا مأسسة تحت الاحتلال.

لذا فإننا نرى ناصر القدوة وفريقه يمثل طريقا ثالثا من حيث الحاجة للتغيير وتطوير الفكرة، فان حاول في هذه المرحة تجويلها الى مشروع باعتقادنا سيفشل ويفقد روح اللحظة والحاجة لاحداث التغيير من خلال الانتخابات، وعليه فاننا نقترح عليه عدد من الخطوات منها:

عدم طرح برنامج بالمفهوم الذي تم اعداده من قبل فريقه ،بل طرح ورقة افكار مقرونة باليات واضحة وبسيطة ومحددة ومباشرة تتعلق بالمسائل التي تهم الناس بشأنهم اليومي والحياتي كي ينجح في انتخابات المجلس التشريعي وكسب ثقة من فقدوا الثقة بكل شئ .

ان اراد ان يبني اطاراً سياسياً جديد فهذا امر اخر لا يتصل مع اللحظة التاريخية، مع انه من الممكن ان يتم بالتوازي ولكن يجب ان تكون معزولة تماما عن نشاطه الانتخابي والتركيز على الانتصار في الانتخابات.

الناس تبحث عن اشخاص تشبهم وتعرف اوجاعهم وتزورهم في اتراحهم واعراسهم في مخيماتهم وقراهم ومدنهم،تجد لديهم الجواب او على الاقل الرغبة والجهد في حل مشاكلهم وحاجتهم ، لا يمكن لاي كتلة انتخابية ان تنجح وهي جالسة في مكاتبها وتناقش خططها والناس تموت من الكورونا وهدتها الحاجة الاقتصادية.

ان يبحث ناصر القدوة وفريقه عن اشخاص ومؤسسات متصلة مع الناس في القدس وفي كل مدينة وقرية ومخيم وتجمع في الاغوار والمناطق المهمشه والمسماه "جيم" بتسمية المرشحين والعمل معهم وبهم، ويبني تحالفات مع اطر اجتماعية ونشطاء لهم تاثير في الميدان ومحل ثقة من الجمهور ممن يحاربون الفساد ويناضلون من اجل العدالة الاجتماعية ومن اسر الشهداء والاسرى والجرحى.

إطلاق منصة اعلامية تعمل بالسرعة الممكنة مع الاعلام الرقمي بما يتفق والدعاية الانتخابية واسسها.

اعداد جملة من الاسئلة تتعلق بالترشح وشروطها وتوجيها للجنة الانتخابات لحسم أي لبس او سوء تفسير لاعلان الانضمام الفعلي للعملية الانتخابية بدون تردد.

هناك العديد من الخطوات الاخرى التي لا يتسع مقالنا له لذا لا شك ان فكرة التغيير تحتاج الى جهود عميقة وستواجه بتحديات فكرية ومالية وميدانية وقانونية الا انها يجب ان تنطلق، فمن يريد التغيير فعليه ان يكون نموذجا نافذا وقابلا لثقة الجهمور، والا كانت الشعارات هي محط العمل ونهايته المعهودة، فهل يحصل التغيير المنشود وان كان محدودا وفي مجال التشريع ابتداء؟!