التنمية الاجتماعية: فتح دور الحضانة بدءا من صباح غد الأحد

وطن: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن إعادة فتح دور الحصانة أبوابها لاستقبال الأطفال اعتبارا من صباح الأحد الموافق 21/3/2021 ،وأنه في حال الاعلان عن اغلاق أية محافظة أو تجمع أو منطقة تغلق بها دور الحضانة.

وشددت على ضرورة أن تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة من حيث التعقيم، وفحص حراراة الأطفال.

وأشارت إلى أن مديريات التنمية الاجتماعية ستقوم بتكثيف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة.

مؤكدة أن هذه الاجراءات ستخضع للتقييم والتحديث حسب الضرورة، متمنيا السلامة للأطفال وذويهم وللعاملات والمربيات.