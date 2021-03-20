الصالحي: لن نسجل قائمة حزب الشعب الانتخابية حتى نستنفد كل فرص تحقيق وحدة اليسار وموقفنا ثابت تجاه مشاركة المقدسيين

وطن: قال بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، إن الحزب سيكون آخر من يسجل قائمته الانتخابية، حتى يستنفد كل الفرص لتحقيق وحدة اليسار مع القوى الديموقراطية والشعبية والحراكات المجتمعية المختلفة.

وفي بيان له وصل وطن، قال الصالحي إن حزب الشعب يسعى لتشكيل كتلة شعبية لكسر الثنائية في النظام السياسي وتعزيز صمود شعبنا عبر سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة.

وقال إن تلك المهمة الكبيرة لا تزال تنتظر الادراك السياسي الكافي للتلاقي مع الفرصة التي تتوفر الان لتحقيقها.

واكد الصالحي أن موقف حزب الشعب تجاه مشاركة المقدسيين في الانتخابات في مدينتهم، تصويتا وترشيحا ودعاية، هو موقف ثابت لأن سقف القدس أعلى من سقف الانتخابات.