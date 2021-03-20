اتحاد الغرف التجارية يناشد رئيس الوزراء بفتح المحافظات مع التشديد والرقابة على الالتزام بالتدابير الوقائية

وطن: ناشد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، رئيس الوزراء محمد اشتية بفتح المحافظات مع التشديد والرقابة على الالتزام بالتدابير الوقائية والبروتوكلات الصحية.

كما ناشدته بالعمل مع من سلطة النقد الفلسطينية للتخفيف من ضمانات القروض المطلوبة من قبل البنوك ضمن "برنامج استدامة" وأن تساهم الحكومة الفلسطينية في جزء من تلك الضمانات.

وطالبت رئيس الوزراء في مناشدتها، التي أطلقتها اليوم السبت، ووصلت وطن، حث سلطة النقد الفلسطينية على تأجيل أقساط القروض بدون احتساب أية فوائد إضافية او تعاقدية اخرى.

وبشأن الشيكات المرتجعة، طالبت بأن يكون هناك برنامجاً وإجراءات خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، بحيث تعطى فترة بين كل شيك وشيك لا تقل عن خمسة أيام.

ودعت للإسراع في البدء بإعطاء المطاعيم بما يسهم في تحسين الحالة الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

فيما يلي نص المناشدة:

مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء

إيماناً من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بالشراكة الحقيقية مع الحكومة، فإننا نأمل من الحكومة في حال اتخاذ أية قرارات جديدة التشاور والتعاون التام مع القطاع الخاص المتضرر الأكبر جراء العديد من الظروف التي يواجهها المجتمع الفلسطيني مؤخراً وأهمها جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية التي أدت إلى شلل الكثير من القطاعات الاقتصادية وإغلاق قطاعات كثيرة إلى يومنا هذا وما نتج عنها من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وذلك بسبب الإجراءات المتعلقة بإغلاق المحافظات وتعطيل العجلة الاقتصادية من التجارة والصناعة والخدمات وغيرها، حيث أصبح القطاع الخاص غير قادر على الاستمرار والأداء في ظل الإغلاقات المتكررة، وعليه فإننا نطالب الحكومة الفلسطينية بما يلي:

• فتح المحافظات مع التشديد والرقابة على الالتزام بالتدابير الوقائية.و البروتوكلات الصحية.

• العمل مع من سلطة النقد الفلسطينية للتخفيف من ضمانات القروض المطلوبة من قبل البنوك ضمن "برنامج استدامة" وأن تساهم الحكومة الفلسطينية في جزء من تلك الضمانات.

• حث سلطة النقد الفلسطينية على تأجيل أقساط القروض بدون احتساب أية فوائد إضافية.او تعاقدية اخرى.

• الشيكات المرتجعة، أن يكون هناك برنامجاً وإجراءات خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، بحيث تعطى فترة بين كل شيك وشيك لا تقل عن خمسة أيام.

• الإسراع في البدء بإعطاء المطاعيم بما يسهم في تحسين الحالة الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

حمى الله فلسطين وشعبها من كل سوء. والله ولي التوفيق

مجلس إدارة اتحاد الغرف

التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية