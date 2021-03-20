اتحاد الهيئات المحلية يستنكر الاعتداء على بلدية السواحرة

وطن: استنكر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اقتحام دار بلدية السواحرة من قبل مجهولين وقيامهم بالعبث بمقدراتها وسرقة مبالغ مالية وأوراق ثبوتية وملفات تعود لأراضي البلدة.

وقال الاتحاد في بيان وصل " وطن " نسخة منه إن هذا التصرف المستهجن ينذر بنتائج خطيرة تمس ممتلكات المواطنين وتعزز ممارسات الاحتلال وأطماعه في أراضي البلدة، خاصة تلك الواقعة في المناطق المسماة "ج"، كونه قد تم سرقة الملفات الخاصة بتلك الأراضي أيضًا.

وحذر الاتحاد من الاعتداءات المتكررة بحق الهيئات المحلية على خلفية قيامهم بدورهم كمؤسسات تخدم المواطنين وتحمي حقوقهم، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، والظروف الحرجة التي تعانيها الهيئات المحلية من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات من ناحية، ومن أجل الصمود في وجه الاحتلال وأطماعه ومضايقاته المتواصلة التي تهدف إلى سرقة ومصادرة الأراضي من ناحية أخرى.

وأهاب الاتحاد بالاجهزة الأمنية ملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعيًا لحماية الهيئات المحلية المحلية برؤسائها وأعضائها وطواقمها التنفيذية من أية اعتداءات قد تلحق بهم.

كما أكد الاتحاد بأنه وبكل مكوناته يقف صفاً واحداً بجانب بلدية السواحرة ممثلة برئيسها وأعضاء مجلسها البلدي المنتخب وطاقم البلدية، كما يقف في صف جميع الهيئات المحلية التي تقف بصمود أمام مآرب الاحتلال وممارساته.

وكانت بلدية السواحرة تعرضت لسرقة مبالغ مالية وأوراق ثبوتية لأرضي المواطنين، خلال فترة العطلة الأسبوعية لموظفي البلدية ، لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا