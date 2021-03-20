الشعبية: عُرض علينا في القاهرة المشاركة في قائمة مشتركة تضم فتح وحماس، ورفضنا ذلك

وطن: أكد مصدر قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أنها رفضت المشاركة بقائمة مشتركة مع حركتي فتح وحماس.

وأضاف المصدر، أن العرض جرى خلال لقاء القاهرة الأخير، وتضمن أن تشارك الجبهة في قائمة مشتركة تضم حركتي فتح وحماس.

وأكد المصدر أنّ "الجبهة ناقشت المقترح بمسؤولية عالية جداً، من كل جوانبه بحضور هيئاتها المركزية كافة"، وعليه، قررت عدم الموافقة على المشاركة بهذه القائمة لأسبابٍ سياسيةٍ؛ تتعلق بالتعددية، لفتح الباب أمام شعبنا لأن يختار القائمة التي تُلبي تطلعاته وآماله وطموحاته.

وفي ختام كلامه، أكد المصدر أن الجبهة الشعبية ستعمل على تشكيل قائمة تضم تيار شعبي عريض، سيكون عنوانه الشباب والمرأة، لافتًا إلى أن "برنامجها الانتخابي سيحمل آهات الفقراء والكادحين وعذابات الخريجين في الحصول على فرصة عمل وآمال المتقاعدين وتفريغات 2005 في مستقبل أفضل لأبناءهم".

(بوابة الهدف)