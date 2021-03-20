وفاة المواطن أحمد نصر أثناء توقيفه في سجن بيت لحم، والنيابة تباشر التحقيق

وطن: باشرت النيابة العامة صباح اليوم التحقيق بملابسات وفاة الموقوف في سجن بيت لحم بعد نقله لمشفى الحسين الحكومي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن "نزيل داخل مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم يبلغ من العمر 54 عاما تعرض لوعكة صحية صباح اليوم نقل على أثرها إلى مستشفى الحسين الطبي حيث أعلن الأطباء عن وفاته".

وأضاف: أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وقد أفادت مصادر محلية لـوطن، أن "المواطن أحمد حسن نصر، من قرية كفر نعمة غرب رام الله، توفي اليوم، أثناء توقيفه في أحد مراكز الشرطة الفلسطينية بعد تعرضه لوعكة صحية".