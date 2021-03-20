الديمقراطية لـوطن: تسجيل قائمتنا لدى لجنة الانتخابات لا يعني انتهاء الحوار مع القوى الأخرى من أجل الوصول لقائمة موحدة لليسار



وطن: أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، تسجيل قائمة "التغيير الديمقراطي" المشكلة من الجبهة الديمقراطية ونشطاء حراكات شبابية ومستقلين كأول قائمة يتم تسجيلها في المقر المركزي للجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة.

ويأتي تسجيل القائمة بعدما أكدت مصادر خاصة لوطن، مساء أمس، ان الجهود التي بذلت لتشكيل قائمة موحدة لليسار الفلسطيني باءت بالفشل.. للاطلاع اضغط هنا

وتعليقا على ذلك، أكد نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى" لـوطن، أن تسجيل قائمة الجبهة الديمقراطية لدى لجنة الانتخابات لا يعني إغلاق الحوار من أجل الوصول إلى قائمة موحدة لليسار الفلسطيني.

وقال أبو ليلى: نحن أعلنا اننا سنواصل الحوار مع باقي القوى والقوائم من أجل الوصول الى قائمة موحدة لليسار قبل موعد إغلاق باب الترشيح للانتخابات التشريعية بتاريخ (31/32021).

وأضاف: إذا تمكنا من الوصول الى قائمة لليسار سيكون خيرا على خير، وإذا لم نتمكن للأسف سيكون لنا قائمتنا، أي إذا توصلنا لقائمة موحدة سوف نسحب قائمتنا.

وأوضح أبو ليلى أن القائمة التي تم تسجيلها اليوم، تتضمن 61 عضوا.

من جانبه، قال رسمي عبد الغني مفوض "قائمة التغيير الديمقراطي"، أن القائمة تقدمت اليوم ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها، وشملت مرشحين عن الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وبأغلبية مرشحيها من الشباب لإحداث التغيير كما حمله أسمها قائمة التغيير الديمقراطي.

وأكد مفوض القائمة في بيان له، وصل وطن، السبت، على ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاق شرعي وديمقراطي ومطلوب لأبناء شعبنا ولحقهم في انتخاب ممثليهم إلى الهيئات التشريعية حيث حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة بفعل حالة الانقسام المدمرة التي عانى منها شعبنا.

ودعا عبد الغني، المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب إلى المشاركة الفعالة والجدية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يفتح الطريق لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام المدمرة، وللسير معاً في مجابهة الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس وضمان حق اللاجئين في العودة.

وأعلن مفوض القائمة عن عقد مؤتمر صحفي في مقرها الكائن في رام الله دوار الساعة بناية الميدان (طـ 5) للقائمة للإعلان عن مرشحيها وبرنامجها على تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 21/3/2021.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم، بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح اليوم السبت وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021 وتشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل وطن، إن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحاً، مؤكدة على ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، ومن خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

ولفتت لجنة الانتخابات إلى ما قامت به لضمان تمكين القوائم من الترشح أثناء إجراءات الاغلاق، وذلك بتلقيها رسالة من مجلس الوزراء تفيد بالتعميم على الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية، إضافة إلى التنسيق مع بنك فلسطين للإبقاء على فرعي: "الإرسال" في مدينة رام الله وفرع الرمال في مدينة غزة مفتوحان في حال وجود اغلاق وأيام السبت طوال فترة الترشح، لتمكين القوائم من ايداع رسوم الترشح، كما ويمكن الدفع في جميع فروع بنك فلسطين في حال عدم وجود اغلاق.

وبينت لجنة الانتخابات أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك، كما أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31/3/2021.