4 وفيات و248 إصابة كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح السبت، تسجيل 4 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الوبائي بعد إجراء 2017 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في تقريرها اليومي أنّه تمّ تسجيل 104 حالات تعافٍ خلال الفترة ذاتها.

وأفادت بأنّ الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 58665 إصابة، بينها 2747 حالة نشطة، و55340 حالة تعافٍ، فيما تمّ تسجيل 578 حالة وفاة.

وأوضحت أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 111 حالة، من بينها 74 حالة خطيرة وحرجة.