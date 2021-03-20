الصحة: لجنة كورونا في الوزارة تجتمع اليوم لرفع توصياتها للجنة الطاورئ العليا

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن الحالة الوبائية في فلسطين لا تزال خطرة، وتشهد انتشارا واسعا للفيروس.

ودعا الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أبناء شعبنا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في ظل استمرار ارتفاع الاصابات وارتفاع نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات.

وحول انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، قال الشخرة إن الحملة تنطلق غدا من رام الله وستكون في كافة المحافظات وتشمل الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة اضافة الى أصحاب الأمراض المزمنة ومن هم فوق 75 عاما كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن لجنة كورونا في وزارة الصحة ستجتمع اليوم وسترفع توصياتها للجنة الطوارئ العليا حول الوضع الوبائي في فلسطين.