تجمع الشخصيات المستقلة يرسل مذكرة للإدارة الأمريكية لدعم تنفيذ المصالحة الفلسطينية

وطن: أكد الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ان مذكرة هامة وعاجلة ارسلت للإدارة الامريكية الجديدة الى الرئيس جو بايدن لعدم وضع اي فيتو على خطوات انهاء الانقسام الداخلي برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتوحيد الموقف الفلسطيني.

وقال الوادية في بيان صادر عنه، وصل وطن، السبت، "أكدنا في رسالتنا للإدارة الامريكية أن اجراء الانتخابات الحقيقية لممارسة الشعب الفلسطيني للديمقراطية بعيدا عن اي محاصصة للفصائل وان يقول الشعب كلمته. وايضا القدس الشرقية هي العاصمة لدولة فلسطين المستقلة وان قطاع غزة جزء لا يتجرأ من أي حل قادم وفق الثوابت الفلسطينية وليس كما فعلت الادارة الامريكية السابقة حيث نسفت كل التراكميات الايجابية لعملية السلام التي توجت بافتتاح الرئيس الأسبق بيل كلنتون مطار غزة الدولي".

وأضاف الدكتور ياسر الوادية أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات ارسل مذكرة هامة وعاجلة الى الإدارة الأمريكية الجديدة تضمنت المذكرة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الامم المتحدة.

وقال الوادية "إن المذكرة التي ارسلت للإدارة الامريكية الجديدة تضمنت، التأكيد على دعم ارادة الشعب الفلسطيني الثابتة من عدم التنازل في القضايا المصيرية، وأن تكون القدس الشرقية هي العاصمة لدولة فلسطين، حسب حدود عام 1967م، وازالة المستوطنات في الضفة الغربية، وحل ملف الاسرى، وحل مشكلة المياه والحدود، بالاضافة الى أن غزة جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية".

وأضاف الوادية أن الإدارة الأمريكية لن تجد قيادي فلسطيني واحد يتخلى عن الثوابت الوطنية، ويفرض بحقوق شعبه في أي حل مرحلي او مجتزأ، وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن الضغط لتحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز مبادئ السلام.

ونص المذكرة التي بعث بها تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة للإدارة الأمريكية الجديدة، على ما يلي:

"يطالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات بضرورة دعم خطوات انهاء الانقسام الفلسطيني لتوحيد الموقف وأن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية دورها الجدي كراعية لعملية السلام واستخدام خطط تطويرية للاقتصاد والتنمية والأمن والمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني.

ونؤكد على أهمية التعاون للحلول الدائمة وليس الحلول الانتقالية والتي قدمت لنا في السابق حكما ذاتيا منذ عام 1993 حيث فشلت كل محاولات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وان الشعب الفلسطيني شعب السلام العادل والشامل ويرفض الحروب والتهجير وان كل الحكومات الفلسطينية تدعم خيار السلام العادل.

وشدد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة على عدم المساس بالأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 والحق الكامل للاجئين الفلسطينيين في العودة وتفكيك المستوطنات وتحرير كافة أسرانا من المعتقلات الإسرائيلية وعدم المساس بالمقدسات الدينية والإسلامية ويكون قطاع غزة جزء بأي اتفاق سلام باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني.



وأكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة على ضرورة الضغط لوقف محاولات طمس القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الدائم من تنفيذ كافة الالتزامات في أي اتفاق مستقبلي، مشيرة إلى أن إدارات جورج بوش وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك اوباما تدرك تماما أن الفلسطينيين كانوا دائما ملتزمين بما يتم التوقيع عليه بدءا من مؤتمر مدريد واتفاق غزة أريحا مرورا بمؤتمرات شرم الشيخ والعقبة وانتهاء بتفاهم تينيت وتقرير ميتشيل وتطبيق بنود خارطة الطريق والتي لم ينجح الجميع بدعم الخطوات السلمية وفشل كل محاولات التسوية وتجاهل خطوات بناء الدولة الفلسطينية.



واضاف تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عدم نجاح مبدأ الأمن مقابل السلام والكيل بمكيالين أو أي فرض لشروط أخرى تتجاهل المطالب الفلسطينية العادلة والمشروعة، مؤكدة أنه لا جدوى من الحديث عن ربيع عربي أو أي محاولة لتحقيق السلام ونشر الديمقراطية في المنطقة من دون إرجاع الحقوق الفلسطينية."