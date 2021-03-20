رئيس بلدية السواحرة لـوطن: مجهولون يسرقون أموالا ووثائق تتعلق بأراضي المواطنين من البلدية



وطن: تعرضت بلدية السواحرة، لسرقة مبالغ مالية وأوراق ثبوتية لأرضي المواطنين، خلال فترة العطلة الأسبوعية لموظفي البلدية.

وقال رئيس بلدية السواحرة يونس جعفر لـوطن، توجهنا صباح اليوم لمبنى البلدية من أجل القيام بالأعمال اليومية التي تتعلق بخدمة المواطنين، فتفاجأنا بخلع أبواب البلدية وسرقة أموال بداخلها وملفات وأوراق تتعلق بأراضي السواحرة.

وأكد جعفر أن القضية أكبر من عملية سرقة مالية، بل سرقة ممتلكات وطن. قائلا: سرقة ملفات تتعلق بالأراضي في البلدة، خاصة في مناطق "سي" التي يوجد للاحتلال أطماع واضحة بها.

وأضاف: البلدة مستهدفة من الاحتلال ولها عدة قضايا معه وتدافع عن أراضي السواحرة التي تمتد من جبل المكبر حتى البحر الميت، بالتالي السرقة تمت لوثائق ثبوتية للأهالي تتعلق بمحتوى هذه الأراضي.

وأكد أن بعض الوثائق تتعلق بأراضٍ للمواطنين متنازع عليها مع الاحتلال في المحاكم الإسرائيلية.

وأوضح أنه "تمت سرقة شيكات لا نستطيع إحصاء مبلغها لان الشرطة متواجدة، بالإضافة الى 8 آلاف شيقل.

وأكد أن الشرطة لا تزال في البلدية وننتظر حصر كافة المسروقات.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد متى تمت السرقة، لأنه تم إغلاق البلدية منذ الساعة الثانية بعد ظهر الخميس حتى صباح اليوم، حيث تفاجأوا بعملية السرقة عند عودتهم للعمل في البلدية.