الصحة تنفي تسجيل 5 حالات وفاة خلال دقائق في مشفى دورا الحكومي

وطن: نفت وزارة الصحة ما نشر حول تسجيل 5 وفيات في مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19 خلال دقائق، وتؤكد الوزارة أنه منذ صباح اليوم الجمعة، توفي 5 مواطنين (مواطنة 90 عاماً، مواطنة 85 عاما، مواطنة 85 عاما، مواطن 77 عاما، مواطنة 64 عاما) وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة سابقاً.

وقالت الوزارة في بيان لها ان هناك 28 حالة خطيرة تعالج داخل مستشفى دورا الحكومي لعلاج مرضى كوفيد 19.

واكدت الصحة أن صياغة الخبر بأن الوفيات حدثت خلال دقائق غير صحيح، مشيرة إلى أنه أحدث فزعاً في صفوف المواطنين والمرضى وأهاليهم.