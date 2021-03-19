مصادر لوطن: فصائل اليسار فشلت في تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات

وطن: قالت مصادر خاصة لوطن ان الجهود التي بذلت لتشكيل قائمة موحدة لليسار الفلسطيني باءت بالفشل.

وأوضحت المصادر ان جهودا بذلت لتشكيل قائمة موحدة لأحزاب اليسار الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.

وأوضحت المصادر ان الجبهة الديمقراطية سوف تسجل مع بدء مرحلة الترشح اليوم السبت قائمتها المنفردة لدى لجنة الانتخابات المركزية.

واوضحت المصادر ان فصائل اليسار الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية ستخوض الانتخابات في قوائم منفصلة.

ولفتت المصادر ان فصائل اليسار خاضت نقاشات عديدة خلال الفترة الماضية في محاولة للتوصل الى اتفاق على تشكيل قائمة موحدة من اجل خوض الانتخابات التشريعية لكنها فشلت في التوصل الى اتفاق.

وتبدأ اليوم السبت مرحلة الترشح للانتخابات والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري .