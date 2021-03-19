واقع الارشاد التربوي في المدارس العربية في الداخل الفلسطيني

كتبت *منى كبها : في عصرنا الزاخر بالمستجدات السابح في طوفان الماديات، الراكض خلف وسائل الاتصال المتنوعة والمتعددة، حيث انشغل كلٌ بشأن حاله، ودار في فلكه وأقداره، وأصبح اليوم يُربى وينشأ في ظل جملةٍ هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، حتى رأينا هذا المجتمع تحكمه الفوضى وتنتشر فيه الجريمة في ظل وجود أزمة كورونا التي أثرت على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما التعليمية التربوية.

ننتظر الحلول لتصحيح مسار النفوس التائهة واللاهثة خلف سراب.

ومن هنا كان لهذا المقال محاولة لدراسة الوضع الراهن لعلّ بعض التوصيات والنتائج تلامس القلوب الصافية فتعيد النفوس الى رشدها واستقرارها، بعد التحول الكبير في سلوكيات أبناء هذا الجيل.

فالإرشاد التربوي لم يكن معروفًا في زمنٍ مضت معه القيم والأخلاق، وانما أصبحت الحاجة اليه ملّحة حين تبدلت معالم الشخصية والفكر الحر الأصيل. وظهرت ظواهر مؤلمة وخطيرة تقضُ مضجع الجميع، فالنصوص وحدها لا تصنع شيئًا، وان التعليم وحده لا يعمل شيئًا، والمبادئ وحدها لا تعيش الا أن تكون سلوكًا، فنحن اليوم بحاجة ماسّة للإرشاد التربوي، خاصّة ونحن نرى بأم العين جيلًا في المدارس والجامعات تتقاذفه الأهواء وتجذبه المطامع وتفرقه المبادئ، يسير بلا هدف ولا غاية يعيش من غير سعي الى مجد ولا وحدة كيان.

فالاستشارة التربوية استحدثت لشحذ عزائم هذا الجيل في مدارسنا العربية ولإقامة مجتمعٍ فاضل في سلوكه وعلومه ونفسيته.

ومن هنا كان توجه الارشاد التربوية لمساعدة الطالب كفرد والمدرسة كمؤسسة اجتماعية تنظيمية، بهدف ايصالهم للعمل بجودة عالية، والى الاستغلال الأقصى للطاقات الكامنة بهم على أحسن وجه، في جوّ داعم بنّاء ومتقبّل، بالارتكاز على حقوق الطالب.

المستشار التربوي يُمثل مجال الصحة النفسية في المؤسسة التربوية، وهو بمثابة الأمين على مراحل التطوّر لدى الطالب والمدرسة، حيث كان لزامًا منه أن يضع قدراته وامكاناته وأدواته وكفاياته التربوية تحت امرة المدرسة وادارتها وكافة الأطراف التربوية، وذلك من أجل عمل حثيث مستدام ومتشابك بغية تحقيق أهداف تربوية عدة.

ومن هنا كان التوجه لرؤية الارشاد التربوي في المدارس الفلسطينية في الداخل المحتل تتطلب الوقوف إزاء الكثير من القضايا الارشادية التي تؤرق البيت والمدرسة والمجتمع المحلي وما تواجهه من معيقات وتحديات قد تحول من حرية وعمل المستشار التربوي.

وللتحقق من ذلك أُجريت خمسُ مقابلاتٍ مع خمسة ِأطراف تربوية تمثل المدرسة ممن لهم من المعرفة والأقدمية والإمكانات، السامقون في مجال التربية.

حيث تم تناول ما يلي: -

ماهية الاستشارة التربوية.

إطار العمل، شروط العمل، أسلوب العمل، أهدافه، سيرورة العمل، مجالات العمل، معيقات وتحديات.

أشارت العينة الى أهمية وجود الارشاد التربوي في مدارسنا العربية في الداخل لما يعانيه المجتمع المحلي من طوفان العنف الجارف الذي بات يعصف به من كل حدب وصوب، وهذا بدوره يؤثر على الصحة النفسية التي باتت الجرح النازف في عصر المشاعر الميتة.

كما وأشارت العينة الى إطار العمل، حيث أن التعريف الرسمي لوزارة التربية (وزارة المعارف) للمهني الّذي يعمل بوظيفة مرشد تربوي هو معلم مستشار، وشروط تشغيله وتبعيته تكون بناءً على تعريف قسم الخدمات النفسية الاستشارية.

حيث يتبع المرشد التربوي مهنيًا لمتطلبات المهنة ولكبير المستشارين ولقسم (شيفي)

ولمدير المدرسة والتفتيش العام تربويًا واداريًا.

حيث لا تمنح رخصة المرشد التربوي الا للعامل في مجال التدريس والحاصل على درجة الماجستير على الأقل، في الاستشارة التربوية والحاصل عليها من مؤسسة معترف بها للتعليم العالي في البلاد أو في الخارج، وشهادة تدريس من مؤسسة معترف بها لتأهيل المعلمين في البلاد أو خارجها، ويتطلب حصول المرشد على وظيفة ورخصة مرشد ثابتة يتطلب ذلك تقييم العمل التربوي في المدرسة من قبل كبير المستشارين في الوزارة.

حيث توضع تحت تصرفه غرفة عمل ملائمة ذات حجم وأثاث يسمح له بالعمل مع فرد او مجموعات، وملزم بسيرورة تطوّر مهنية ومستمرة وفي حتلنة دائمة، وذلك بناء على سياسة قسم الخدمات النفسية الاستشارية ورقابة كبير المستشارين (المفتش العام)

وأفادت العينة أن من أجل العمل المتواصل والمشترك للوصول إلى الأهداف التربوية التالية: -

1.مساعدة الهيئة التدريسية في المدرسة لتطوير بيئة تربوية تعليمية ذات جودة عالية، والتي تساعد على التطور العاطفي – الشخصي والبَيْشخصي، والتي تعطي الشعور بالثقة، والانتماء والمقدرة، وتطوّر الاستقلالية عند الطلاب، والمعلمين والأهل.

2.تطوير الوعي في المؤسسة التربوية لاحتياجات الفرد، من خلال الحساسية والانتباه للتباين بين جمهور الطلاب والمعلمين، وذلك بإتاحة ظروف تمكنهم من التعبير الذاتي (الأصيل).



3.تطوير عملية (سيرورة) استشارية يصل فيها الفرد لمعرفة ذاته ومعرفة قدراته، ميوله وطموحاته من خلال تحكّم وتوجيه ذاتي.

4.تطوير وتعزيز مهارات (مؤهلات) ضرورية، تكسب أدوات وقدرة مواجهة فعالة مع أوضاع حياتية مختلفة من عالم الطالب بهدف الوصول لتطوير ذاتي وأسلوب حياة مهم وذا معنى في المستقبل (مهارات حياتية وذكاء عاطفي).

5.تطوير المناعة لدى الفرد والمؤسسة لمواجهة سيرورات التطور والأزمات غير المتوقعة، كذلك الأوضاع الضاغطة التي تعتبر جزءًا من الحياة اليومية.

6.مساعدة في تطوير الطالب كمتعلّم مستقل يتحمل مسؤولية تعليمه، من خلال زيادة وعي الهيئة التدريسية للمسيرة التعلم لديها ولدى طلابها.

7.تنمية الوعي، دقة الشعور والتعاطف الوجداني، والمسؤولية تجاه الآخرين، من خلال التأكيد على قيمة العطاء والمساعدة.

8.المساعدة في تطوير علاقة تداخل وتعاون بين الأهل والمدرسة، كأساس لوجود مناخ بالجودة العالية.

كما وأشارت العينة الى ضرورة الالتزام بأسلوب عمل والتحلي بمهارات لممارسة العمل من أجل الوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك من خلال مهارات عدة أساسية مع ضرورة الدمج بينها والموازنة بينها، اذ أن ذلك يكسب العمل نكهة خاصة ويضفي عليه صبغة متميزة.

ومن المهارات: -

1. استشارة (counseling): وهو مبني على علاقات مهنية بين المرشد والمسترشد.

2. التشاور (consultation): وذلك بأن يكون هناك مشاركة معلومات مهنية مع مصادر مهنية أخرى مثل الأخصائيين النفسيين، والأهل، وجميع الأطر التربوية.

3. التنسيق(coordination): وذل من أجل الملاءمة ما بين الخدمات الجماهيرية واحتياجات الطلبة، واحتياجات الأطراف التربوية، حيث يقوم المرشد بالتنسيق بين جهات الأطراف التربوية وبين احتياجات الطلبة من خدمات نفسية، تربوية، الشؤون الاجتماعية، وخدمات الصحة النفسية.

4. إدارة البرامج(program-managing): اذ يجب ان يقوم بتفعيل برامج تطويرية ووقائية بواسطة تأهيل أطراف تربوية تدريسية من أجل تطبيقها بين الطلاب وتفعيلها مع مراقبة وتقييم.

ومن خلال تحليل ما حملته رسائل بعض المشتركين في التقرير ممن نسجت لهم الخبرة رداء مهنية عالية أن الارشاد التربوي في المدارس الفلسطينية في الداخل أثبت فاعليته في علاج الكثير من المعضلات وبعض القضايا التي هي وليدة أحداث مستجدة على الساحة العربية، وأن بعض القضايا أخذت منحى معاكس تمامًا مما أريد لها، اذ أنها أفرزت سلوكيات انفعالية أصبحت تزج في المجتمع العربي بالهاوية كالعنف والتنمر وغيرها من القضايا التي هي وليدة مشاكل عائلية وانفصال.

كما وبينت الأطراف التربوية المشتركة التحديات والمعيقات التي تعوق عمل المرشد التربوي في الداخل الفلسطيني مثل: -

1.توزيع الساعات بصورة غير عادلة.

2.عدم التشبيك مع كافة الأطراف التربوية.

3.العادات والتقاليد في المجتمع المحلي التي قد تمنع من البوح في بعض المعلومات الخاصة بالطالب للمرشد التي من الممكن أن تكون سبب في حل بعض المشكلات.

4. عدم استمرارية العمل مع البيت.

5. المجتمع المحلي غير الداعم.

6. عدم المواكبة لكل جديد.

كما وأوصت العينة بجملة من التوصيات حتى تكون العملية الارشادية أكثر نجاعة ومنها: -

1.ضرورة التشبيك

2.تطوير هيئة مدرسية.

3.أن يتحلى المرشد بجملة من الصفات كالصبر، التفاؤل، المرح، الثقة بالنفس، التعلم المستمر، المواكبة لماهو جديد، والسرية التامة.