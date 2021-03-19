"كاد المرشد أن يكون ملاكا"

كتبت * أثير عديلي : لم يأت لنا الارشاد بيوم وليلة، بل كان وليد الأزل فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرشد سيدنا موسى أرسل له الخضر وقال لنا بكتابه الكريم:" قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا " صدق الله العظيم (الكهف:66) فكانت رسالة الانبياء إرشاد الناس للهدى وانارة دروبهم، وجعلهم يتفكرون بما هو خير لهم باستثارة عقولهم، بحلو الكلام واللين والود لبعث الطمأنينة في قلوبهم .

وامتدت مهنة الانبياء عبر العصور حتى ورثها العلماء والمعلمين، ووصف المعلم بلسان أمير الشعراء: كاد المعلم أن يكون رسولا، وكيف لا؟ وهو الذي يحمل بين يديه أنبل مهمة بصنع إنسان رفيع الشأن ذو قيمة في المجتمع ، ولا يمكن لنا أن نستثني دور التربية بهذا الصدد؛ لأن مستقبل الأمة مرتبط بتربية الأبناء، فقبل أن نعلم نحن بحاجة لأن نربي، فالإنسان هو التربية التي يحملها والقيم التي يعتقدها والسلوك الذي يقوم به، ومن هنا جاء دور المرشد التربوي كرفيق لرحلة التغير السلوكي وزميل داعم للمعلم في مهنته .

حرص المعلم على أن يكون مربيا وموجها لطلبته على مدى الأجيال، ولم يكن الإرشاد سابقا بمنأى عن الممارسة فيما بين الأب والمعلم ،فكلاهما حرصا على مساعدة أبنائهم وطلابهم من أجل سلامتهم ودعم إمكانياتهم، وأخد ذلك صورة نقل الخبرة الشخصية على هيئة توجيهات ونصائح ، دون الدخول في علاقة تفاعلية بين الموجه والفرد المحتاج الى توجيه، ومع تقدم الحياة وتدفق التطور فيها اتجهت كافة المجتمعات نحو تطوير مؤسساتها التعليمية دون كلل او ملل، وصولا إلى المجتمع الفلسطيني الذي لم يكن له الحرية في أي قرار يخص مؤسساته قبل نشوء السلطة الفلسطينية في بداية التسعينات من القرن الماضي، فكانت النقلة النوعية في حياة الشعب الفلسطيني عند انتقال وزارة التربية والتعليم ليد الحكومة الفلسطينية، فتحركت الجهود نحو بناء المدارس وتطوير المناهج وتعيين كوادر تعليمية لازمة ، وبعد هذا التغيير وفي تلك الفترة تحديدا تم تشكيل النواة الأولى للإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم وتعيين أول دفعة من المرشدين في الخامس وعشرون من شباط عام 1996 وهو اليوم الذي خصص فيما بعد للاحتفال بالمرشدين التربويين من كل عام وسمي بيوم المرشد التربوي تحت شعار "كاد المرشد أن يكون ملاكآ".

وحين كان الإرشاد التربوي في طوره الأول عانى المرشد المدرسي الكثير من الصعوبات التي حالت بينه وبين تفعيل دوره بشكل متناغم مع الواقع، فكان الكاهل الذي يقع على عاتق المرشد الواحد التجوال بمهنته بين ثلاثة مدارس ، ولم يكن في تلك الفترة إيعازا لغرفة منفردة يمارس بها نشاطاته وخدماته الارشادية فكان دوره معتم والنظرة إليه ليست مفهومة بعد !

وحتى نرفع الستار عن هذا المشهد، كان لابد من إجراء مقابلات مع أطراف تربوية من ذوي الصلة بالعمل داخل المدارس الفلسطينية ،من هيئة تدريسية وإدارية وإرشادية، لنستوضح الفكرة الحقيقية حول واقع عمل الارشاد التربوي الفلسطيني .

وفيما يخص هذا الحديث طَرحت بعض الاسئلة التي تتناول جانب الإرشاد التربوي في المدارس الفلسطينية وما يحمله من أهداف ورؤى، وما قد يعترضه من تحديات وصعوبات، وكيف يمكنه مواجهتها، كما وتمت الإشارة لأكثر المشكلات السلوكية والانفعالية التي تظهر بشكل واضح بين عموم الطلبة، وكيف يمكن للمرشد التربوي ممارسة دوره بشكل فعال وإيجابي بما يضمن الحد من هذه المشكلات ، وبما يضمن بلوغ الأهداف العامة للإرشاد المتمثلة بتحقيق التوافق النفسي والتكيف الإجتماعي والصحة النفسية للطالب ومساعدة كافة الأطراف المعنية بتحسين الأداء العام للعملية التربوية.

إن أكثر ما أثلج الصدر خلال هذه المقابلات تأكيد جميع الجهات المستجيبة بضرورة وحتمية وجود المرشد التربوي داخل المدرسة أسوة بالمدير والمعلم ؛ لما يلعبه من دور استراتيجي ومهم بمساعدة الطالب على تخطي صعوباته خلال مراحله النمائية المختلفة ، ورسم مستقبله بأهداف واضحة المعالم ، وإرشاده لكيفية ادارة الوقت وتنظيمه ومتابعة مواده الدراسية إلى جانب الاهتمام بممارسة هواياته وتنمية قدراته بخط متوازي مع أداءه الأكاديمي ، ومن بين الاستجابات التي تركت بصمة في ذهني قول أحد الجهات أن المعلم بحاجة ليد أخرى للتصفيق ألا وهو المرشد التربوي وهذا يؤكد ضرورة إبراز دور المعلم ودعم الإدارة ، والتعاون المتكامل فيما بين الأطراف التربوية لبناء خطط عملية تصب في مصلحة الطالب .

ولأن الإيمان بالمهنة هو أساس النجاح فيها لابد من أن يظهر المرشد التربوي التزامه الحقيقي بالأدوار التي يناط بها من أخلاقيات الارشاد وقواعد العمل به ومواكبة النمو المهني، حتى يصبو من تحقيق أهدافه بما يصب في مصلحة جميع الاطراف المعنية ابتداءا من الطالب مرورا بالأسرة وصولا للمجتمع المحلي ، فهو حلقة الوصل التي تجمع كل تلك الأطراف من خلال ما يقدمه من أدوار تتعلق بتطوير وازدهار المجتمع ،عبر الندوات التثقيفية فيما يخص تحقيق الصحة النفسية والتشبيك مع المؤسسات المجتمعية الداعمة ، والاجتماعات الدورية لأولياء الأمور لتبقى الأسرة على اطلاع واضح بسياسات المدرسة وخط السير لأبنائها حتى نضمن النمو السليم للطالب في ظل اسرته التي هي النواة الأولى في المجتمعات ، فعمل المرشد لا يقتصر على وجوده داخل اسوار المدرسة بل يتجاوز ذلك لتصل رسالته السامية لكل فرد في المجتمع وذلك يتطلب منه استشهادا حقيقيا بأثر أدواره الفعالة ودرجة التزامه الواضح تجاه مهنته منطلقا من مبادئ وأسس الإرشاد التربوي .

وبالرغم من الجهود الحثيثة التي يطمح بتحقيقها المرشد التربوي في المدارس الفلسطينية ، الا ان هناك العديد من التحديات التي قد تشوب طريقه وتتخلل سير عمله، يذكر منها : عدم وجود غرفة خاصة ومؤهلة داخل المدرسة لممارسة خدماته الارشادية، وعدم تفريغه بدوام كامل داخل مدرسته بل يتم توزيع مهامه على مدرستين مختلفتي المراحل العمرية والبيئات السكنية، وهذا يتضارب مع فعالية سير خططه اليومية والأسبوعية، كما أنه يفتقد وجود ميزانية مخصصة لإتمام أعماله الارشادية المتعلقة بدعم مواهب وتنمية قدرات الطلبة ، ومن التحديات الأخرى زيادة عدد الطلبة في المدرسة الواحدة الأمر الذي يقلل من فعالية دوره نظرا لضعف القدرة على توزيع عمله بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، وهذا يتصل بعدم وجود وقت كافي ومخصص مسبقا من قبل الادارة والمعلمين بالتنسيق مع مهام المرشد ، فيقتصر دوره على حصص التوجيه الجمعي دون الدخول بعمل ارشادي تفاعلي حقيقي كالتعامل مع الحالات الفردية والمجموعات الارشادية، أما التحديات التي تتصل بطبيعة المرشد نفسه، فكانت تدور حول حاجته لدورات تدريبية لرفع كفاءاته المهنية فيما يختص بتطبيق بعض أدوات الارشاد كالتدريب على المقاييس والاختبارات النفسية التي ترفع مستوى انتاجية عمله مع الطلبة.

ولم تأخذ الاتجاهات السلبية لدور المرشد مكانة كبيرة إلا فيما يتعلق بزيادة وعي بعض الأسر بأن تعامل المرشد مع ابنائهم ليس إشارة لوصمة سيئة؛ بل إن زيارة مكتبه تأكيد على تفعيل دوره وأهمية وجوده إلى جانب الطالب في المدرسة، وهذا يقتضي من الوزارة إلزامية تعيين مرشد في كل مدرسة لتجتمع الجهود القائمة فيما بين غفور المرشدين لنقطف ثمار جهودهم بما ينعكس على تحسين نظرة المجتمع لدورهم.

ومن منطلق النظرة الواقعية حول طبيعة المشاكل التي تنتشر في المدارس الفلسطينية وتضييق الدائرة حول ماهية أسبابها ذهبت كافة الأطراف المستجيبة لأن تجمع على ظاهرتي العنف والتنمر، والتي تعبر بالحقيقة عن أساليب التنشئة الوالدية غير السليمة، واتباع طرق في تربية الأبناء لا تراعي جوانب نموهم النفسي والجسدي، فتظهر لنا هذه المشكلات كانعكاس للمناخ النفسي السائد في أسرة الطالب، إلى جانب مشكلة إهمال المواد الدراسية المتزايدة في الآونة الأخيرة والتي جاءت نتيجة لجائحة كورونا وما نتج عنها من إقفال أرصاد المدارس لفترات طويلة، وتحويل اهتمامهم لمكان أبعد من التعليم بحد ذاته !

فاذا اردنا ان نرتقي سلم النجاح والتميز والابداع في مدارسنا الفلسطينية في ظل الازمات السياسية التي تعيشها على مدى عشرات السنين وما نتج عنها من ازمات اقتصادية واجتماعية وصولا لأزمة جائحة كورونا التي هزت العالم أجمع، تشتد الحاجة هنا لخلق بيئة مدرسية آمنة وأرض خصبة لطالب متميز واع مستبصر بذاته وبمستقبله ، وعلينا ان نول اهتمام اكبر لوجود مرشد تربوي مؤهل بكفايات وخبرات ومهارات ودروات تدريبية ، وادوات يتسلح بها ليثبت نفسه حق اثبات، ويجعل من نفسه قدوة ذات صفات متمايزة، ويخلق من ذاته عنصر مهم من عناصر العملية التربوية، وجزء لا يتجزأ منها، ولنصبو من هذا الهدف؛ يتطلب ذلك سعي دؤوب متواصل من طرف قسم الارشاد والتربية الخاصة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ، والتزام مستمر من المرشد بادراك قيمة مهنته، وتحديد موقعه فيها بشكل سليم، ويقتضي ذلك لأن نقف وقفة واحدة لنسلط الضوء على حاجتنا الحقيقية للمرشد التربوي لمساعدة اولياء الامور على عبور الطريق الآمنة فيما يختص بنمو واتزان ابنائهم النفسي والاجتماعي ، وحاجتنا له لدعم المعلم لتطوير اداءه ليكون أكثر قدرة على بذل الجهود المعطاءة لتحسين العملية التربوية، وحاجتنا له لتطوير قدرات الطلبة وتحقيق ذواتهم وتكوين انماط سلوكية سوية لديهم، ان كل ما تم ذكره يكمن في سر نجاح عملية الارشاد التربوي، وهذا يتصل بنجاح المدرسة بأكملها لكونها الحاضنة الاجتماعية الأهم بحياة الفرد، وتعاظم دورها لكونها المجتمع المصغر من أي دولة.

*طالبة ماجستير ارشاد نفسي في جامعة النجاح