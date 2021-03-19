القدوة يرفض قرار الرئيس: قرار اقالة رئيس مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة

وطن: قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة ان المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها تفاجئوا بقرار رئاسي صادر هن الرئيس محمود عباس ينص على "إقالة د. ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها، وتكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور".

وقال القدوة في بيان صحفي وصل وطن "بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية حالية فإن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً. في هذا المجال، سيبقى قرار المؤسسة بيد مجلس أمنائها الذي كان قد اتخذ قراراً بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر، الذي تم عبر تقنية "زوم" بتاريخ 28 شباط/فبراير 2021."

وعبر القدوة رئيس مجلس الإدارة عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.