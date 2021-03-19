الصحة: 21 وفاة و1851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 حالة وفاة، و1851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القدس المحتلة، خلال 24 ساعة أخيرة.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت د. الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 92، طولكرم 166، جنين 187، الخليل 395، رام الله والبيرة 228، ضواحي القدس 51، نابلس 290، بيت لحم 100، سلفيت 41، أريحا والأغوار 19، طوباس 26"، قطاع غزة 256.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 92، طولكرم 156، جنين 153، الخليل 448، رام الله والبيرة 166، ضواحي القدس 18، نابلس 318، بيت لحم 131، سلفيت 85، أريحا والأغوار 29، طوباس 45"، قطاع غزة 153.

وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 1، نابلس 4، بيت لحم 3، سلفيت 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 192 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.