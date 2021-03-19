ماذا يحتاج برشلونة للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية؟

وكالات - وطن: يضع عشاق ومحبو برشلونة حول العالم، آمالاً كبيرة على عاتق خوان لابورتا الرئيس الجديد للبارسا، بعودة النادي الكتالوني إلى منصة التتويج باللقب الأغلى - دوري أبطال أوروبا-، بعدما ودع نسخة العام الجاري 2020-2021، على يد باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الـ16 بالخسارة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة هدفين مقابل خمسة لصالح النادي الباريسي.

وحصد برشلونة الإسباني، لقب دوري أبطال أوروبا في خمسة مناسبات منذ انطلاقها عام 1955، فيما أحرز الفريق الكتالوني البطولة الأخيرة له موسم 2015، كان ذلك على حساب يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 3-1، في اللقاء الختامي الذي أُقيم على أرضية الملعب الأولمبي في مدينة برلين.

ويوم الأربعاء الماضي، أقام برشلونة حفل تنصيب خوان لابورتا رئيسًا جديدًا للبارسا، في المنصة الشرفية بملعب "الكامب نو"، حيث وجه الرئيس عدد من الرسائل الهامة إلى جماهير الكتالوني، في حضور عدد من نجوم الفريق أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، بالإضافة إلى المدرب الهولندي رونالد كومان.

التحدي الأول لدى خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، هو تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال لابورتا أثناء حفل تنصيبه رئيسًا للبارسا، بشأن تمديد عقد ميسي: "سنحاول بكل ما أوتينا من قوة إبقاء ميسي معنا، بالتأكيد سوف نحاول إقناع ميسي بالبقاء، لأنه أفضل لاعب في التاريخ، أحبك وبرشلونة أيضًا تحبك".

صفقات مشروع لابورتا

وربطت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، بالتعاقد مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد، لتدعيم صفوف البارسا فيما أُطلق عليه "مشروع لابورتا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، أن خوان لابورتا، الذي عاد لقيادة النادي الكتالوني في ولاية ثانية، بعد الأولى (بين العامين 2003 و2010)، يعمل على بناء فريق قوي للبارسا، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يعمل على حسم أولى صفقات برشلونة وهي إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالبقاء داخل "كامب نو"، من خلال تقديم ملامح مشروعه الجديد للبرغوث.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن لابورتا يخطط لضم أربعة صفقات مجانية إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، هم الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، ومواطنه ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، الإسباني إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.