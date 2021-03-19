الأردن تتصدر العالم العربي بعدد إصابات ووفيات كورونا خلال أسبوع

وكالات - وطن: كشف تقرير أصدره المركز العربي للاستعدادات للكوارث، التابع للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الدول العربية خلال الأسبوع المنصرم.

واعتمد التقرير على متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الدول العربية، والتي تتضمن أعداد الإصابة والوفاة والمتعافين.

وأشار المركز العربي للاستعدادات للكوارث في تقريره، إلى أن الدول العربية شهدت 125,432 إصابة خلال أسبوع، فيما بلغ عدد الوفيات 1,554، والمتعافين 85,623.

أما أعلى الدول العربية إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، فجاءت الأردن في المركز الأول بإجمالي عدد 30,059 إصابة، وعدد متعافين 27,854، وبتسجيل 329 وفاة.

وجاءت دولة العراق في المركز الثاني بإصابات بلغت 18,088، وشفاء 17,442، ووفاة بلغت 131، في حين احتلت دولة لبنان المركز الثالث بإجمالي إصابات 15,138، وشفاء 13,343، وعدد وفيات 258.

التقرير لفت إلى أن ليبيا جاءت في المركز الرابع بعدد إصابات 10,693، وشفاء 10,211، فيما بلغت الوفيات 186.

وجاءت دولة جزر القمر في ذيل القائمة، بإجمالي 34 إصابة، وشفاء 23 وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال أسبوع.