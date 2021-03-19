مسؤولون ألمان يدعون الاتحاد الأوروبي لترخيص اللقاح الروسي

وكالات - وطن: حضّ مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية على تسريع النظر في لقاح سبوتنيك-في الروسي والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي ما أن يرخص له.

وقال ماركوس سودر رئيس مقاطعة بافاريا، خلال لقاء قادة المقاطعات الألمانية الست عشرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، "من المهم تسريع إجراءات الترخيص، خصوصا في حالة سبوتنيك".

واعتبر سودر أن الدراسات التي أجريت في أوروبا حول اللقاح الروسي أظهرت حتى الآن أنه "آمن للغاية" و"في بعض الحالات أفضل من اللقاحات التي جرى ترخيصها".

وأضاف سودر، المرشح المحتمل لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، "علينا الموافقة عليه بسرعة وفعاليّة من دون الغوص في التفاصيل الإدارية المعتادة".

بدوره، اعتبر رئيس بلدية برلين مايكل مولر أن أوروبا "تحتاج جميع اللقاحات التي يمكننا الحصول عليها".

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية مطلع آذار النظر في ترخيص لقاح سبوتنيك-في، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت استعماله بالفعل.