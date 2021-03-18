الشرطة تغلق محلات تجارية وصلات أفراح وتحرر مخالفات في ضواحي القدس

وطن: أغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية مساء اليوم محال تجارية وصالات أفراح وحررت مخالفات سلامة العامة في ضواحي القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية قاموا بعمل جولات تفقدية للتأكيد على قرار الحكومة ومحافظة القدس بحالة الطوارئ المعلن عنها ، تخلل ذلك إغلاق 50 محل تجاري وفض أعراس في صالتين أفراح ونادي شبابي رياضي، وإغلاق مقهى وحضانة أطفال في ألرام وإحضار أصاحبها وتوقيعهم على تعهدات.

وأضافت، بأن الشرطة حررت 30 مخالفة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتباعد و 15 تعهدا على أصحاب محلات تجارية لعدم الالتزام بإغلاقها وفقا لقرار الحكومة ومحافظ القدس المعلن.