الشرطة تنهي 7حفلات زفاف وتغلق محال تجارية في جنين

وطن: أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء اليوم 7 حفلات زفاف واغلقت 30 محلا تجاريا وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة 7 حفلات زفافٍ في المحافظة؛ على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها، كما قامت بإغلاق 30 محلا تجاريا والقاء القبض على 10 اشخاص غير ملتزمين بالبرتوكول الصحي.

واكدت التحفظ على المقبوض عليهم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الاصول.

وأضافت الشرطة بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.