الدوري الأوروبي: أرسنال يتأهل إلى ربع النهائي

وطن: ضمن أرسنال الإنجليزي تواجده في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم خسارته على ميدانه أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفٍ دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن إياب دور الـ 16.

جاء الشوط الأول تنافسيا بين الفريقين، حيث دخل أولمبياكوس على أمل التسجيل وتعويض نتيجة الذهاب، في حين سعى أرسنال إلى تأكيد تفوقه وقتل المباراة بهدف مُبكر.

ورغم العديد من المحاولات، فشل أولمبياكوس في اختراق مناطق أرسنال واصطدم بتنظيم دفاعي محكم فرضه أصحاب الأرض مع اعتمادهم على مرتدات سريعة شكلت خطورة كبيرة على مرمى اليونانيين.

وتواصل في الشوط الثاني بحث الطرفين عن التسجيل مع رغبة أكبر من طرف أولمبياكوس، الذي تمكن من هز شباك أرسنال بهدف أحرزه المغربي يوسف العربي، عند الدقيقة 51، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، هيأها لنفسه وسدد كرة ارتطمت بالدفاع وأكملت طريقها نحو الشباك.

وعقب الهدف سيطر أولمبياكوس على مجريات اللعب وهدد مرمى الإنجليز بعدة كرات، إلى أن تدخل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، وقام بعدة تغيرات أبقت الفريق صامدا إلى غاية نهاية المباراة.

وكان أرسنال قد أنهى مواجهة الذهاب منتصرا بثلاثة أهداف لواحد، ليتأهل إلى الدور القادم بفضل تسجيله أهدافا أكثر خارج أرضه.

المصدر: (الاناضول)