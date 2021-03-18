كوخافي يهدد حزب الله: نمتلك بنك أهداف وقادرون على تدميرها

وطن: زعم رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي، الخميس، إن حزب الله يمتلك آلاف الصواريخ"، وهدد بمهاجمة أهداف للحزب.

وجاء تصريح كوخافي خلال زيارة أجراها، الخميس، رفقة رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين إلى فرنسا؛ حيث التقيا الرئيس مانويل ماكرون ومسؤولين أمنيين فرنسيين.

وقال كوخافي إن "حزب الله يمتلك آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية المتواجدة في قلب الأحياء السكنية"، دون تقديم أدلة.

وأضاف: "لبنان بات أسيرا بيد حزب الله، على الصعيد الأمني؛ بحيث فقد السيطرة على السياسة الأمنية".

وتابع: "الجيش سيقوم بما يجب للحيلولة دون استهداف حزب الله اللبناني للإسرائيليين".

وزعم كوخافي أن "الجيش يمتلك بنكا من آلاف الأهداف التي تزداد أسبوعيا، ويمتلك القدرات الواسعة لتدميرها".

وتابع حديثه: "لن نتردد بمهاجمة هذه الأهداف يوم الحرب، في كل مكان تتواجد فيه الأسلحة".

واختتم حديثه بالقول: "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تغيير الوضع؛ فهي -كما دولة لبنان- تتحمل مسؤولية كاملة عن كل عمل أو فعل يقدم عليه حزب الله ضد مواطني إسرائيل".