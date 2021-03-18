وكالة الدواء الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال

وطن: أعلنت وكالة الدواء الأوروبية (EMA)، الخميس، أن لقاح "أكسفورد ـ أسترازينيكا" البريطاني "آمن وفعال".

جاء ذلك في تصريحات لإيمير كوك، المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية في مؤتمر صحفي حضرته رئيسة لجنة تقييم اللقاحات سابين ستراوس، عقب مراجعة لسلامة اللقاح، على خلفية تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأكدت كوك على "عدم وجود رابط بين لقاح أكسفورد - أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا، والإصابة بجلطات في الدم".

كما أوضحت أن "مزايا لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره".

وأضافت: "لم يتم اكتشاف أي مشكلة جودة في اللقاح".

غير أنها شددت في المقابل على أهمية "الاستمرار في متابعة جميع الآثار الجانبية المحتملة للقاح أسترازينيكا".

وأردفت بالقول: "لا يمكن أن يتم نهائيا استبعاد وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا واضطرابات نادرة في التخثر (تجلط الدم)".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت عدة دول أوروبية، منها: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد وأيرلندا وهولندا والدنمارك والنرويج، تعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا "كإجراء احترازي".

جاء ذلك نتيجة مخاوف طبية إثر حالة وفاة في الدنمارك قبل نحو أسبوع، نتيجة جلطة دموية، عقب تلقي اللقاح.

بدورها، دافعت شركة أسترازينيكا عن اللقاح، لكنها شددت في المقابل على أن سلامة المرضى "أولوية قصوى". -