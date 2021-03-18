اشتية: ما يقوم به الاحتلال في الشيخ جراح جريمة سنتابعها في كافة المحافل سياسيا وقانونيا

وطن: شدد رئيس الوزراء محمد اشتية على ان ما تقوم به سلطات الاحتلال في الشيخ جراح بهدف تفريغ الحي من سكانه جريمة، تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدراته.

واستقبل اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بحضور وزير القدس فادي الهدمي، حيث اطلع على أوضاعهم في ظل الهجمة الاستيطانية التوسعية بهدف طردهم من منازلهم وتشريدهم.

وقال اشتية: "سنتابع قضية حي الشيخ جراح في كافة المحافل الدولية، وما تقوم به إسرائيل يهدف لضرب الوجود الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".

وأضاف رئيس الوزراء: "لن نثني جهدا في تعزيز صمود أهلنا في القدس بكافة الوسائل والامكانيات المتاحة، وسنتابع مع اشقائنا في الأردن وسنبقى في اتصال دائم معهم بخصوص هذه القضية، وندعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف حملة اخلاء أهالي الشيخ جراح من منازلهم، وسنتصدى لحملة التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس".