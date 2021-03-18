لجان الوبائيات وكورونا والمطاعيم الوطنية، تجتمع اليوم لدراسة مستجدات الحالة الوبائية وملف التطعيم

وطن: اجتمعت، مساء اليوم الخميس، لجنة الوبائيات الوطنية واللجنة الوطنية الصحية لكورونا ولجنة المطاعيم الوطنية (عبر الفيديو كونفرنس)، لدراسة مستجدات الحالة الوبائية، واليات الحد من انتشار فايروس كورونا، لرفع توصياتها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية ولجنة الطوارئ العليا.

وناقش الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الصحة د. مي الكيلة ، المنحنى الوبائي في مختلف المحافظات، وأعداد الإصابات، وما يخص علاج مرضى كوفيد -19، وملف التطعيم وآلية التعامل مع زيادة نسبة إشغال غرف العناية المكثفة في المشافي الحكومية ومراكز علاج كورونا.

وأطلعت وزيرة الصحة اللجان على ملف التطعيم، والطعومات التي وصلت لفلسطين، أمس الأربعاء، وخطة توزيعها، وقالت " إنه سيتم استكمال تطعيم الكوادر الطبية وكبار السن فوق 75 عاماً ومرضى السرطان ومرضى الكلى، حيث ستنطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا، الأحد المقبل من مجمع فلسطين الطبي برام الله".

وذكرت الوزيرة أن التطعيم سيكون متوفراً في مراكز التطعيم التي سيُعلن عنها في كافة المحافظات، حيث ستقوم كوادر مدرّبّة من طواقم وزارة الصحة، بعملية التطعيم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن اللقاحات التي وصلتنا قد شحنت وحفظت ضمن سلسلة التبريد اللازمة، وحفظت في ثلاجات مستودعات الوزارة المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظروف درجة الحرارة المناسبة لحفظها، مؤكدة أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مع منظمة الصحة العالمية كل جديد بما يتعلق بفعالية المطاعيم ومأمونية استخدامها.

وأكدت اللجان على ضرورة التزام كافة المواطنين بإجراءات الوقاية، حماية لأنفسهم وعائلاتهم وجميع أبناء الوطن.

وتضم اللجان الثلاث ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومختصين في مجال الوبائيات من القطاع الحكومي والخاص والأهلي في المحافظات الشمالية والجنوبية.