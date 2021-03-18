الرئيس يقرر إقالة ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بإقالة د.ناصر القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.

وكلف الرئيس عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

ويأتي ذلك بعد قرار بوقف الدعم المالي للمؤسسة، وفي إطار إجراءات عدة بدأت بفصل ناصر القدوة من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، على خلفية قراره خوض الانتخابات بقائمة خارج حركة فتح.