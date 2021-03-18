أكثر من 60 مؤسسة أميركية وفلسطينية ودينية تطالب إدارة بايدن بتنفيذ وعودها

وطن: بعثت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية رسالة موقعة من أكثر من 60 مؤسسة أميركية وفلسطينية ودينية تطالب إدارة الرئيس جو بايدن وتحثها على تنفيذ وعودها التي تعهدت بها منذ الحملة الانتخابية.

وأكد الناشط في الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية حنّا حنانيا أن إدارة بايدن كانت قد وعدت بإعادة المساعدات للسلطة وللأونروا وفتح القنصلية الاميركية في القدس وفتح ممثلية منظمة التحرير وإعادة العلاقات بين الجانبين.

كما أشار حنانيا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إلى أنه تم التأكيد أيضا على أن ما يجري على الارض الفلسطينية المحتلة هو تمييز عنصري تمارسه سلطات الاحتلال لا سيما وأن أبناء شعبنا لم يتمكنوا حتى اللحظة من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال حنانيا: إن العمل جار لعقد سلسلة لقاءات واجتماعات والتحرك المتواصل على كافة المستويات واستخدام كافة وسائل الضغط لحث الادارة الامريكية الجديدة للإيفاء بوعودها.