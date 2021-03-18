نفى مزاعم ريفلين.. الشيخ يكشف رد الاحتلال بشأن مشاركة المقدسيين في الانتخابات

وطن: نفى رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مزاعم رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، بأن "إسرائيل لم تتلق طلبًا للسماح بالتصويت في شرقي القدس".

وقال الشيخ في تغريدة عبر تويتر أن لديهم الوثائق الرسمية التي تثبت أن السلطة خاطبت الاحتلال "رسميا بموضوع مشاركة المقدسيين ترشحا وانتخابا".

وأضاف: تلقينا ردا إسرائيلياً على مطالبتنا بأنهم لن يعطوا جوابا قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وكان رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، قد زعم خلال مؤتمر صحفي عقده في ألمانيا، إلى أن "إسرائيل" لم تتلق طلباً للسماح بالتصويت في شرقي القدس، مشيرًا إلى أنه في الماضي تم منح الفلسطينيين فرصة للتصويت في تلك المنطقة.