"رحال فلسطين" يجوبون البلاد على أقدامهم ليتعرفوا عليها

مدينة الخليل- ساري جرادات- وطن: "رحال فلسطين"، هم مجموعة من الشباب جمعتهم ثقافة البحث في جغرافيا وتضاريس البلاد، فراحوا يمشون فيها بحثاً عن الكهوف وعيون الماء تحت الأرض، ويقفزون من أعلى طبقاتها إلى أحضان الطبيعة، لاستكشاف أماكن جديدة.

بدأ "رحال فلسطين" رحلتهم قبل ست سنوات، بأول عملية إنزال عن المرتفعات الجبلية الضخمة، وأخذوا يطورون من ادواتهم ومهاراتهم لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الشباب المغامرين الذين يؤمنون بفكرة الاستكشاف والمشي في البلاد، والنوم بين أرضها وسمائها لمراقبة ظواهر الطبيعة المختلفة.

هنا، في أقصى الجنوب الفلسطيني، تقع المحمية التي تبدو للزائر قطعة من الجنة، إنها محمية واد القف، بأشجارها الكثيفة التي تغطي سماءها وتزين أرضها، وبدأ "رحال فلسطين" إنزالهم الأول عبر الحبال منها.

وقبل أول مغامرة إنزال لرحال فلسطين، قام أعضاء من الفريق بعمل الأمان اللازم لشد الحبال لاستخدامها في عملية الإنزال، وتوالت التجارب حتى بات الإنزال عن المرتفعات العالية مغامرتهم المفضلة.

ويضم فريق رحال فلسطين أحد عشر مغامراً من الشباب، وينضم لهم في كل إنزال جديد عدد ليس بالقليل من الشباب الذين يرغبون في استكشاف التجربة وتعلمها والعيش في أعماقها.

يقول مؤسس فريق رحال فلسطين عارف العويوي لوطن للانباء: نتجول في الاماكن الدينية والأثرية والتاريخية والأماكن التي يصعب الوصول إليها، لاستكشافها وإخراجها إلى جهات الاختصاص لإيلاء الاهتمام اللازم فيها.

وأضاف العويوي: اكتشفنا العديد من الأماكن التي لم يكن يعلم بها أحد، ونسعى إلى الاستغوار، وهي فكرة قائمة على اكتشاف اماكن أثرية بهدف المحافظة عليها، وإبراز تاريخ البلاد أمام السياحة الأجنبية والداخلية.

وعن بدايته في رحال فلسطين قال: كنا نقوم بزيارة أماكن من البلاد في مركبات الدفع الرباعي، وراودتني فكرة النزول من المرتفعات العالية إلى القاع، ومن هنا بدأت بالبحث عن العوامل المساعدة لذلك.

وعن تجربتها في فريق رحال فلسطين، قالت الشابة دمية عمار من قرية بيت أمر شمال مدينة الخليل، الطبيعة جميلة في فلسطين لا نعرفها.

ودعت عمار الشباب على ترك هواتفهم النقالة والانصراف من أمام شاشة التلفاز والخروج لاستكشاف جمال الطبيعة التي تحيط فيهم.

وعن الأمان في عمليات الإنزال قالت: لدينا فريق متخصص في الأمان، وفي كل مرة نقوم فيها بإجراء إنزال، نقوم بفحص أحبالنا ومعداتنا بصورة دقيقة للتأكد من صلاحيتها.