اللاجيء هو الضامن لحق العودة وليس المخيم

كتب: محمد عصيدة

ماجستير في السياسات العامة - سنغافورة

المشكلة: عدم تحقيق الحلم بالعودة مع استمرار اللاجئين بالعيش في ظروف صعبة داخل فلسطين

الحل: استبدال المخيمات بأحياء حديثة واحتفاظ اللاجئين بحق العودة

أعلم بأن هذا الموضوع من المحرمات لكن اسمعوني للآخر..

في سنوات الإنتفاضة الثانية كان لي شرف العمل في أحد المخيمات بائعا للبن والحليب. أحمل سحارة اللبن متنقلا في أزقة المخيم. كنت طفلا قرويا في عمر ال ١٣ مستغربا من وجود هذا الحي المكتظ على أطراف مدينة نابلس. لم أفهم. لماذا هو مكتظ ولماذا هذه البيوت قريبة لهذه الدرجة فأراضي قريتي " تل " تستوعب جميع مخيمات مدينة نابلس وأكثر بكثير! عندما كبرت عرفت بأن اللاجئ مستغل ليس لخدمة القضية وانما لديمومة القائد والسياسي. وعرفت بأن اللاجئ بإمكانه أن يحيا حياة أفضل وفي نفس الوقت يحتفظ بحق العودة مثله مثل الفلسطيني اللاجئ في أمريكا وأوروبا. عندما كبرت عرفت بأن علينا نحن الفلسطينيين لاجئين وغير لاجئين أن نتشارك هذا الوطن أو ما تبقى منه حتى يكون هنالك حل حقيقي وبأن هذه الفروق والمسميات يجب أن تزول شاء السياسي أم لم يشأ.

مناسبة هذا المقال هو اللغط الذي حصل بشأن قرار الأونروا في غزة إلغاء العمل بنظام الكوبونة الصفراء والبدء بتطبيق نظام السلة الغذائية الموحد. نظام البطاقة البيضاء البديل للصفراء ببساطة يعتبر بأن عددا من اللاجئين يحصلون على دخل ثابت ووضعهم أفضل ممن هم من غير اللاجئين لذلك تقرر حصر الدعم بناء على الحاجة وليس صفة اللجوء. لكن هذا القرار جوبه برفض شعبي ووصل إلى حد اعتباره جريمة ضد الإنسانية.

الجريمة الحقيقية هي عمل الأحزاب الفلسطينية بدون استثناء على استغلال معاناة اللاجئين بإبقاء المخيمات على وضعها الراهن بدون إيجاد بديل تحت مسميات ومبررات غير حقيقية. السؤال ليس حول الكوبونة الصفراء أو البيضاء إنما لماذا يوجد مخيمات لجوء فلسطينية في فلسطين من الأساس داخل وعلى أطراف المدن الفلسطينية بدون إيجاد حل يضمن لساكنيها حياة أفضل؟ إنني أخجل من هذا الواقع في كل صباح يوم جديد وفي كل مرة أسمع فيها أحد السياسيين أو المثقفين يتغنون بالمخيمات وكأنها انجاز للشعب الفلسطيني.

أحد الحلول الممكنة استبدال المخيمات بأحياء حديثة داخل نطاق المخيمات وذلك ببناء أبنية سكنية من أربعة أو خمسة طوابق مثلا مما يوفر مساحة أكبر لاستبدال الأزقة بشوارع وحدائق ومساحات أكبر لساكني المخيم. لكن السؤال هنا ألا يعني هذا الحل اسقاط حق العودة؟ هل من الممكن زوال المخيم بهيئته الحالية وبقاء حق العودة؟ الجواب ببساطة بأن حق العودة لا يسقط عن اللاجئ الفلسطيني حتى لو خرج من المخيم كما الحال مع الفلسطينيين في الأمريكيتين وأوروبا.

لقد عملت الأحزاب على تبرير عدم اتخاذ هذه الخطوة بدعوى أن الخروج من المخيم يعني التنازل عن أحد الثوابت. طيب وماذا عن إعادة هيكلة المخيم ببيوته وشوارعه؟ في نهاية المطاف هذا مبرر غير حقيقي ويستخف بعقول الجميع. فبحسب القانون الدولي الجيل الأول من اللاجئين فقط هم من ينطبق عليهم صفة اللجوء. هذا صحيح لجميع اللاجئين حول العالم باستثناء اللاجئ الفلسطيني. إن الجيل الثاني والثالث والرابع من اللاجئين الفلسطينيين يحتفظون بحق العودة بغض النظر عن مكان سكنهم. ليس محاباة. السبب ببساطة أن المكان الذي هجر منه الفلسطيني تم استبداله بكيان استعماري أصبح فيما بعد دولة اسرائيل. بالنتيجة فإن اللاجئ الفلسطيني ليس لديه دولة يعود إليها كما هو حال اللاجئ السوري أو العراقي. فإذا كان الفلسطيني الذي خرج من المخيم وغادر إلى الولايات المتحدة ويعيش حياة مرفهة ما زال يعتبر لاجئا فلماذا تصر قياداتنا على إبقاء الفلسطينيين اللاجئين داخل المخيمات في ظروف معيشية صعبة؟ ولماذا الإتكالية اللامتناهية والإعتماد على الدول المانحة لتوفير أساسيات الحياة للفلسطيني؟

موازنة الأونروا السنوية بمتوسط 800 مليون دولار. كم يكلف بناء أحياء جديدة ووحدات سكنيه حديثة على أرض المخيم أو في أماكن أخرى من المساحات الشاسعة في الضفة؟ يكفي ربع موازنة الأونروا السنوية لاستبدال مخيم بحي جديد يوفر حياة أفضل لكل طفل مع الاحتفاظ بحق العودة.

من سخرية القدر بأن المستوطنين في كل يوم يتوسعون على أرضنا الفلسطينية ويبنون بيوتا مستقلة مع حدائق وبرك سباحة وشوارع عريضة بينما عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في مخيمات داخل فلسطين ما زالت على نفس مساحتها من 70 سنة وفي بيوت مكتظة متراكمة فوق بعضها البعض. على الأجيال الجديدة من اللاجئين أن يستمروا بالعيش في هذه الظروف حتى يستطيع السياسي الفلسطيني أن يقول للعالم مشيرا بإصبعه إلى هذه المخيمات مستجديا العطف "أنظروا إلى الحياة التعيسة التي يعيشها اللاجئين. أعطونا مصاري ودولة".