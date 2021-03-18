نتنياهو: سأزور الإمارات قريبا

وطن: تطرق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى إلغاء زيارته إلى الإمارات، التي كانت مقررة اليوم، وقال لإذاعة جيش الاحتلال إنه لم تكن هناك اعتبارات سياسية لإلغاء هذه الزيارة، "وهذا ليس صحيحا أبدا وأخبار كاذبة. وعندما أوشكت على السفر إلى هناك، قبل عدة أيام، ليسوا هم (الإماراتيون) الذين منعوا ذلك، وإنما حدث خلل. وتم حل ذلك، والزيارة ستتم قريبا".

وألغيت زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي، اليوم، بسبب رفض ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، استخدام نتنياهو لاتفاقية التحالف وتطبيع العلاقات مع الإمارات في حملته الانتخابية وإعلانه أن بن زايد تعهد باستثمار مليارات الدولارات في "إسرائيل"، فيما يقول مسؤولون إماراتيون أنه لا يوجد قرار بهذا الخصوص وإنما تجري دراسة جدوى استثمارات كهذه. كذلك قال مسؤولون إماراتيون إنهم لا يريدون أن تظهر دولتهم كمن تتدخل في انتخابات الكنيست، التي تجري يوم الثلاثاء المقبل.

وادعى نتنياهو خلال المقابلة أنه "توجد 4 دول أخرى تريد وتوشك على توقيع اتفاقيات تطبيع معنا"، لكنه رفض الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت السعودية إحدى هذه الدول. وأضاف "بإمكاني القول مسبقا إن سوريا ليس إحداها".

وترددت أنباء أن نتنياهو أوفد رئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى الإمارات بهدف إقناع المسؤولين بعدم إلغاء زيارته. وعقب نتنياهو على ذلك قائلا إنه "لن أقول لك لماذا أرسلت يوسي كوهين، لكن هذه مهمات أهم، وهو يقوم بعمل رائع. وهذه طبعا ليس أمورا سأعطي تفاصيل حولها لكنك ترى قسما صغيرا من النتائج". وألمح نتنياهو إلى أنه "لم أقل إني لم أزُر الإمارات".

وكان نتنياهو ألغى زيارته التي كانت مقررة الخميس الماضي إلى الإمارات، بسبب رفض الأردن مرور طائرته عبر أجوائه، ردا على عرقلة الاحتلال زيارة ولي العهد الحسين بن عبدالله إلى المسجد الأقصى الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات، قال نتنياهو إنه سيتقبل نتائج انتخابات الكنيست: "واضح أنني سأتقبل النتائج. ماذا سأفعل، هل سأبكي؟ فقد خسرت مرة (عام 1999)، لكن هذا لا يحدث كثيرا. وهذا سؤال نظري لأني مقتنع بأني سأفوز".

وحول احتمال انضمام حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، إلى حكومة برئاسته، قال نتنياهو إنه "إذا حصل يمينا على عدد مقاعد قليل، فإنهم سينضمون بالتأكيد إلى حكومة برئاستي وبينيت سيكون وزير رفيع، لكن إذا حصلوا على عدد مقاعد كبير فإنه سيبرم تحالف أخوة مع (رئيس حزب "ييش عتيد" يائير) لبيد". وكرر نتنياهو القول إن أعضاء أحزاب أخرى تجري اتصالات مع حزب الليكود.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مستعدا لاحتمال إدانته وسجنه في إطار محاكمته بتهم فساد خطيرة، قال نتنياهو إن "الملفات تتفتت وستتفتت". وحول ما إذا كان يعتمد على القضاة، أضاف "أنني آمل جدا، وستظهر الأيام ذلك".

(عرب 48)